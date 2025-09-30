Новости
В Ростове против сотрудника Росимущества возбудили дело о получении взятки

В Ростове против сотрудника Росимущества возбудили уголовное дело о получении взятки. Инцидент случился 25 сентября.

По предварительным данным, предприниматель хотел бессрочно арендовать участок земли. Но по какой-то причине ему в этом отказали. Он обратился в суд, чтобы отказ признали необоснованным. Заявитель решил подкупить представителя государства. Он попросил не представлять в суд обоснованных возражений на обращение и в дальнейшем не оспаривать решение органа. Взятка суммой 13 миллионов рублей была передана через знакомую подозреваемого.

Против начальника отдела правового обеспечения, оценки и кадров ТУ Росимущества в Ростовской области возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Вдобавок уголовное дело возбудили против его знакомой по статье «Посредничество во взяточничестве».

В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что в настоящий момент в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Фото: Дондей
