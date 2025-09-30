Права могут забрать у устроившей ДТП под Таганрогом пьяной девушки

Фото: Госавтоинспекция РО

Автомобилистке, спровоцировавшей дорожный инцидент под Таганрогом, может грозить изъятие прав. Жуткое ДТП произошло 27 сентября в населенном пункте Николаевка.Согласно предварительной информации, двадцатипятилетняя женщина за рулем дорогостоящего Mercedes везла попутчика. На улице Ленина она не справилась с управлением своим транспортным средством и на высокой скорости совершила столкновение с жилым зданием.Сила удара оказалась настолько значительной, что передняя часть автомобиля премиум-класса протаранила окно в доме под номером 158А, повредив кирпичную кладку и раму. Обстоятельства сложились удачно, и никто из жильцов не пострадал.По утверждениям очевидцев, поведение женщины и ее компаньона вызывало вопросы. Их доставили на медицинскую экспертизу, которая подтвердила наличие алкоголя в крови водителя.После появления информации в сети стали известны дополнительные обстоятельства. Неофициальные источники в СМИ сообщают, что за рулем была дочь Сергея Цапка, известной личности в криминальном мире, отбывающего пожизненное заключение за серию убийств и другие серьезные преступления. В свою очередь, пресс-служба ГИБДД по области не предоставила подробных сведений о личности водителя, сообщив лишь о возрасте – 25 лет.В связи с управлением транспортным средством в состоянии опьянения после аварии был оформлен протокол об административном правонарушении. Теперь даме грозит запрет на управление автомобилем на период до двух лет.