Сотрудник ростовского СИЗО Константин Горох рассказал о задержании захватчика
В здании Южного окружного суда продолжается разбирательство по делу, связанному с событиями в СИЗО-1. Как сообщает портал DonDay, Даниил Камнев, Рамзан Албеков, Магомед Алханов и Малик Гандалоев, содержащиеся в СИЗО-2 города Таганрога, и Адам Кодзоев из СИЗО-1 Ростова, участвовали в заседании в режиме онлайн. Центральным моментом стало заслушивание показаний потерпевшего Константина Гороха.
Напомним, инцидент в СИЗО-1 Ростова-на-Дону произошел 16 июня 2024 года. Заключенные, повредив решетку на окне и использовав веревку, сплетенную из постельного белья, проникли в хозяйственный блок. При попытке побега веревка не выдержала, что сорвало планы бежать всем участникам. Шесть сбежавших взяли в заложники двух сотрудников СИЗО, а седьмой попытался скрыться.
Константину Гороху, возглавлявшему оперативный отдел СИЗО-1, позвонил дежурный, сообщив о несанкционированном проникновении на территорию.
- Выйдя из здания, я увидел группу людей, однако из-за плохого освещения не смог их опознать, – свидетельствует Горох. Дежурный с вышки сообщил, что это беглецы.
Горох, взяв специальные средства, направился в дежурную часть, где встретил Александра Бобырева, одним из первых узнавшего о побеге.
Вместе они попытались вступить в переговоры с преступниками. Во время разговора, находясь между воротами и корпусами, сотрудники услышали шум сзади. Обернувшись, они увидели Малика Гандалоева, спускавшегося во двор для прогулок.
- Мы вместе с Горохом и еще одним сотрудником попытались его задержать, – рассказывает Бобырев. - У заключенного был заточенный предмет. Гандалоев напал на Гороха, а затем попытался ударить меня ножом в грудь.
Стоит отметить, что Малик Гандалоев был задержан еще до захвата заложников.
После этого Горох ушёл обрабатывать руку, не зная, что его коллеги оказались в заложниках. На допросе он пояснил, что пошел проверять другие камеры.