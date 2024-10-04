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В Ростове нашли живым без вести пропавшего 67-летнего мужчину

В Ростове нашли живым без вести пропавшего 67-летнего мужчину
Без вести пропавшего 67-летнего ростовчанина нашли живым. О том, где находится Александр Рыжкин, ничего не было известно с 30 сентября.

В тот день мужчина ушел из дома и не вернулся. Александр перестал отвечать на звонки и сообщения близких. Обеспокоенные родственники обратились в полицию. Вскоре к поискам подключились волонтеры.

Утром 4 октября добровольцы сообщили, что Александр найден живым. Однако где он был все эти дни, не сообщается.
Фото: ЛизаАлерт
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