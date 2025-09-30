Эксперт объяснил причину появлений странной пленки в Дону в Багаевском районе

Фото: нейросеть

В сети распространились сведения об инциденте, связанном с загрязнением реки Дон в районе хутора Арпачин, расположенного в Багаевском районе. Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области отреагировало на проблему.Специалисты осуществили проверку водного объекта, по результатам которой факт наличия загрязнения в реке не подтвердился. Тем не менее, представители уполномоченного органа зафиксировали присутствие на берегу пленки, имеющей зеленоватый оттенок и неопределенное происхождение.Эксперт в области ботаники, Михаил Середа, заявил, что данная пленка не является источником риска.Предположительно, речь идет о последствиях жизнедеятельности одноклеточных водорослей, которые принимали участие в летнем процессе "цветения" водоема, и впоследствии были выброшены на берег. Это явление носит регулярный сезонный характер и не влечет за собой негативных последствий для населения и представителей водной фауны.Вместе с тем, для получения более точной оценки ситуации необходимо организовать специализированные гидробиологические анализы.