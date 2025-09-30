Мать устроившей ДТП под Таганрогом пьяной девушки пыталась покрыть расходы

Фото: Госавтоинспекция РО

После аварии, произошедшей недалеко от Таганрога, мать виновницы ДТП предприняла попытку компенсировать ущерб, нанесенный зданию. По неподтвержденным сведениям, за рулем автомобиля находилась возможная дочь известного Сергея Цапка.Вечером 27 сентября в поселке Николаевка, недалеко от Таганрога, девушка, управлявшая элитной машиной, стала причиной ДТП. Водитель Mercedes, двигаясь по улице Ленина, на большой скорости врезалась в жилой дом.Удар был настолько сильным, что передняя часть автомобиля пробила окно дома под номером 158А, повредив кирпичную стену и оконную раму. К счастью, жильцы дома не пострадали, так как в момент аварии находились в другом месте.По данным, опубликованным в средствах массовой информации, после ДТП на место прибыла мать Анастасии, представившаяся Анжелой-Марией, и оценила причиненный ущерб. Женщина пообещала владельцу дома полностью возместить все убытки. Однако после выяснения стоимости ремонтных работ на следующий день она заявила о необходимости "подумать" и прекратила общение.В отношении водителя, спровоцировавшего ДТП, был составлен административный протокол. Ей грозит лишение водительских прав. Официальное подтверждение ее родства с Сергеем Цапком отсутствует.