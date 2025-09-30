На торги за 6,7 млн выставили здание сгоревшей поликлиники Новочеркасска

Фото: Торги России

В Ростовской области на электронной площадке "Торги России" размещено объявление о продаже здания сгоревшей новочеркасской поликлиники. Начальная цена аукциона составляет 6,7 млн рублей.Власти Новочеркасска планируют реализовать через аукцион подвальное помещение, а также первый и второй этажи объекта культурного наследия. Площадь лота составляет 130,3 кв. м. Заявки на участие принимаются до 1 ноября, а результаты торгов будут объявлены через неделю после завершения приема заявок.Поликлиника № 1, расположенная на улице Московской, пострадала от пожара в ноябре 2016 года. Виновником возгорания признали главврача Станислава Никитина, который без проведения конкурса нанял подрядчика для ремонта крыши. Именно действия этого подрядчика привели к пожару в чердачном помещении и на кровле.В июле 2017 года Никитину был вынесен приговор за халатность. Его приговорили к исправительным работам по месту основной работы сроком на год с удержанием 10% заработной платы в пользу государства.Данный объект недвижимости неоднократно выставлялся на продажу. Первоначальная оценка составляла 17,6 млн рублей, однако покупателей не нашлось. В октябре 2019 года цена была снижена до 15 млн рублей. В марте 2021 года стоимость вновь увеличилась до 17 млн рублей. Текущая цена составляет около семи миллионов рублей.