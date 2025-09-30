Самые мощные за три месяца магнитные бури обрушились на Ростовскую область

Фото: ИИ.

На Ростовскую область обрушились самые мощные магнитные бури за три месяца. Актуальный прогноз опубликовали специалисты Лаборатории солнечной астрономии.Шторм зафиксировали еще 29 сентября. По силе ударов они максимально достигли уровня G1. На следующий день 30 сентября ситуация ухудшилась. По силе удары достигли балла G3 ( сильная буря). Шторм будет длиться как минимум до 1 октября.- События такого уровня последний раз наблюдались только 1 июня этого года, когда по Земле был зарегистрирован прямой удар крупного солнечного протуберанца. На планете продолжаются мощные полярные сияний,- отметили специалисты.При такой солнечной активности возможны проблемы в спутниковой навигации, низкочастотной радионавигации и прерывания ВЧ радиосвязи.