Сергей Жигунов поделился трогательными снимками, на которых он со своей собакой

Фото: СоцСети

Актер Сергей Жигунов показал снимки, на которых он со своей собакой. Кадры он опубликовал 30 сентября в своих соцсетях.Известный актер провел время со своим питомцем. Они лежат вместе на диване и смотрят в планшет. Милый питомец будто сам смотрит в экран, как настоящий человек. Вероятно, малыш увлекся делами хозяина.В комментариях поклонники умилились опубликованным фото.Мальтезе (мальтийская болонка) – это миниатюрная декоративная порода собак. Название она получила от острова Мальта. Они считаются нежными и чувствительными питомцами.