Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Сергей Жигунов поделился трогательными снимками, на которых он со своей собакой

Сергей Жигунов поделился трогательными снимками, на которых он со своей собакой
Актер Сергей Жигунов показал снимки, на которых он со своей собакой. Кадры он опубликовал 30 сентября в своих соцсетях.

Известный актер провел время со своим питомцем. Они лежат вместе на диване и смотрят в планшет. Милый питомец будто сам смотрит в экран, как настоящий человек. Вероятно, малыш увлекся делами хозяина.

В комментариях поклонники умилились опубликованным фото.

Мальтезе (мальтийская болонка) – это миниатюрная декоративная порода собак. Название она получила от острова Мальта. Они считаются нежными и чувствительными питомцами.
Фото: СоцСети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.