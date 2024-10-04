В Ростовской области нашли живым пропавшего 71-летнего мужчину

Фото: ЛизаАлерт

В Таганроге Ростовской области живым нашли без вести пропавшего 71-летнего мужчину. О местонахождении Леонида Шеманского ничего не было известно с 27 сентября.В тот день пожилой мужчина ушел из дома в неизвестном направлении. Пенсионер перестал отвечать на звонки и сообщения родственников. Они обратились за помощью в полицию и к волонтерам.Утром 3 октября стало известно, что Леонида нашли живым. Где он был все эти дни, не разглашается.