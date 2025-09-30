В Ростове на аварийном доме на Щаденко установили спустя два месяца маячки

Фото: Дондей

На аварийном доме на Щаденко, 2/256 после нескольких месяцев ожидания установили маячки для мониторинга состояния здания. Об этом DonDay сообщила председатель многоквартирного дома - Светлана.История этого дома, признанного аварийным в апреле 2025 года, началась с того, что представители районной администрации предложили жильцам переселиться в маневренный фонд. Большинство собственников квартир отказались, беспокоясь не только о состоянии дома, но и о том, что за трещинами никто не следит.Светлана сообщила, что маяки были установлены еще в марте, но из-за неблагоприятных погодных условий половина из них отвалились. В начале лета дом посетил замглавы города по вопросам ЖКХ Станислав Марченко, но это не ускорило процесс установки мониторинга.- Несколько новых маяков, установленных 18 сентября, наконец-то разместили в трещинах, но обещали это сделать в середине июля, — добавила председатель МКД.Пока жители аварийного дома в Первомайском районе со страхом ожидают холодов, поскольку изменение температуры может привести к расхождению трещин.