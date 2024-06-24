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В Ростове в Суворовском голый мужчина в шлепках разгуливал по дворам

В Ростове в Суворовском голый мужчина в шлепках разгуливал по дворам
В Ростове-на-Дону в микрорайоне Суворовском голый мужчина в шлепках разгуливал по дворам. Об этом сообщили в социальных сетях местные жители.

По словам очевидцев, молодой человек появился в костюме Адама на улице Печерского. Его запечатлела одна из камер видеонаблюдения.

Местные жители выразили свое негодование в интернете. Кроме того, они прикрепили фотографию нудиста к посту в соцсетях.

Пользователи шутят, что мужчина просто закрыл ипотеку и возвращался из банка домой.

Голые мужчины на улицах Ростова – давно не новшество. Меньше недели назад в местных пабликах появились снимки другого нудиста. Мужчину заметили местные на перекрестке Семашко и Варфоломеева. Важно отметить, что этот мужчина все же прикрыл причинное место пакетом.
Фото: Лиза Алерт
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