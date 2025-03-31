В Ростове на Северном из-за аварии отключили электричество
В Ростове-на-Дону 31 марта значительное число жителей Северного района столкнулись с отключением электроэнергии. Данные сведения были предоставлены компанией «Донэнерго».
Как сообщили специалисты, свет в домах горожан пропал из-за аварии на электросетях.
Отключение затронуло жилые дома, расположенные в районе проспекта Королева, проспекта Космонавтов, бульвара Комарова и улицы Добровольского, включая улицу Орбитальную.
По предварительным оценкам, восстановление подачи электроэнергии ожидается в течение трех часов.