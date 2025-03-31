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В Ростове на Северном из-за аварии отключили электричество

В Ростове на Северном из-за аварии отключили электричество

В Ростове-на-Дону 31 марта значительное число жителей Северного района столкнулись с отключением электроэнергии. Данные сведения были предоставлены компанией «Донэнерго».

Как сообщили специалисты, свет в домах горожан пропал из-за аварии на электросетях.

Отключение затронуло жилые дома, расположенные в районе проспекта Королева, проспекта Космонавтов, бульвара Комарова и улицы Добровольского, включая улицу Орбитальную.

По предварительным оценкам, восстановление подачи электроэнергии ожидается в течение трех часов.
Фото: Rostov.ru
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