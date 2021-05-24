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На Северном в Ростове из-за аварии отключили светофоры

На Северном в Ростове из-за аварии отключили светофоры
В Ростове на Северном отключили светофоры. Об этом сообщили в администрации города.

Не работают указатели движения на пересечении проспекта Королёва и улицы Добровольского, Королёва и школы №6, а также Королёва и дома №15. Отключение произошло из-за аварии на электросетях. Указатели починят не раньше 21 часа.

Отметим, что с 18 до 21 часа - это пиковое время. Ростовчане добираются домой из центра и могут встать в большую пробку из-за неработающих светофоров.

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