В Ростове несколько улиц в последний рабочий день недели останутся без света
В Ростове 27 марта, в пятницу, запланировано отключение света на нескольких улицах. О прекращении подачи электроэнергии сообщает Донэнерго.
С 9 утра до 16 часов электричества не будет на улицах:
- Станиславского в домах с 91 по 97, № 122, с 128 по 132;
- проспекте Соколова в домах с 6 по 10;
- проспекте Шолохова, 264/3;
- в переулке Лётном, 1.
Также, 27 марта, с 9 утра до 17 часов электроэнергии не будет на улицах:
- Калужской в домах с 50 по 76 и с 53 по 99;
- Глинки в домах с 54 по 94 и с 51 по 93;
- Мурманской в домах с 54 по 94 и с 43 по 87;
- Арефьева в домах с 56 по 66;
- Тихого Дона в домах с 42 по 48 и с 49 по 59;
- Днепровской в домах с 7 по 35;
- 20 лет Октября в домах с 71 по 75;
- Ленина № 101 и № 103;
- Нагибина №№ 12/1, 14, 14А, 16, 18.