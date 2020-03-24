В Ростове несколько улиц в последний рабочий день недели останутся без света

В Ростове 27 марта, в пятницу, запланировано отключение света на нескольких улицах. О прекращении подачи электроэнергии сообщает Донэнерго.



С 9 утра до 16 часов электричества не будет на улицах:

- Станиславского в домах с 91 по 97, № 122, с 128 по 132;

- проспекте Соколова в домах с 6 по 10;

- проспекте Шолохова, 264/3;

- в переулке Лётном, 1.



Также, 27 марта, с 9 утра до 17 часов электроэнергии не будет на улицах:

- Калужской в домах с 50 по 76 и с 53 по 99;

- Глинки в домах с 54 по 94 и с 51 по 93;

- Мурманской в домах с 54 по 94 и с 43 по 87;

- Арефьева в домах с 56 по 66;

- Тихого Дона в домах с 42 по 48 и с 49 по 59;

- Днепровской в домах с 7 по 35;

- 20 лет Октября в домах с 71 по 75;

- Ленина № 101 и № 103;

- Нагибина №№ 12/1, 14, 14А, 16, 18.