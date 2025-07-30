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Проститься с погибшими при разминировании БПЛА в Сальске саперами пришли десятки ростовчан

Проститься с погибшими при разминировании БПЛА в Сальске саперами пришли десятки ростовчан

В Ростове-на-Дону прошла церемония прощания с двумя саперами, чьи жизни оборвались при разминировании дрона в Сальске. Десятки ростовчан пришли отдать последнюю дань уважения Екатерине Куликовой и Павлу Покидову. Об этом сообщает портал DonDay.
Прощание состоялось 30 июля в Доме офицеров. Выразить свою скорбь и почтение погибшим пришли не только родные и коллеги, но и представители различных силовых структур, обычные жители города, а также представители муниципальной власти. Люди приносили цветы и выражали глубочайшие соболезнования семьям павших героев. На церемонии присутствовал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, который выразил искренние сочувствия родным и близким погибших.

Трагический инцидент произошел в ночь на 29 июля, когда после атаки беспилотников в Сальске ввели ограничения на передвижение по ряду улиц для проведения работ по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Для выполнения этой опасной задачи в Сальск были направлены Екатерина Куликова и Павел Покидов. К сожалению, во время выполнения задания прогремел взрыв, который не оставил саперам шансов выжить.
Фото: Donday
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