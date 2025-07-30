В Ростове родные прощаются с саперами, погибшими при взрыве БПЛА

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В Ростове-на-Дону проходит церемония прощания с саперами, которые погибли при разминировании БПЛА в Сальске. Похороны проходят 30 июля в Доме офицеров. Десятки людей пришли проводить сотрудников в последний путь. Об этом сообщает Donday.ruПрапорщика полиции Екатерину Куликову и капитана полиции Павла Покидова похоронят в закрытых гробах. Попрощаться пришли самые близкие люди. Над гробом Павла склонилась его жена. Женщина рыдает и не хочет отходить от его тела. Маленькая дочка, кажется, не понимает, что самого близкого человека не стало. Возле гроба Екатерины стоит убитая горем мать.Близкие кладут к гробам погибших цветы и выражают слова соболезнования родным.Напомним, ночью 29 июля Сальский район атаковали беспилотники. В результате происшествия в десятках домов оказались выбиты стекла, повреждены крыши домов, ж/д станция. Три человека погибли, один из которых – житель Сальска. Саперы Екатерина и Павел приехали в Сальск для разминирования неразорвавшихся частей беспилотников. Во время работы дрон подорвался, и сотрудники погибли.