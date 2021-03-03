В Ростове-на-Дону разыскивают 19-летнего парня

В Ростове без вести пропал 19-летний парень. Артем Чернов не выходит на связь с 23 февраля.Парень жил в хуторе Михайлов Тацинского района. В феврале молодой человек уехал работать на завод в хуторе Красный Крым Мясниковского района.В день исчезновения он ехал домой в Ростов, но так и не добрался. С тех пор он не появлялся ни на съемной квартире, ни дома - в хуторе Михайлов. Телефон Артема недоступен. Родственники уже обратились в полицию.У парня серо-зеленые глаза, темно-русые волосы и худощавое телосложение. Рост пропавшего составляет около 180 сантиметров.Если вам известно что-либо о местонахождении Артема, позвоните по номеру: 8-989-527-15-94 (Виталий, родственник пропавшего).