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По дороге из Черкесска в Ростов без вести пропал 29-летний парень

По дороге из Черкесска в Ростов без вести пропал 29-летний парень
В Ростовской области разыскивают 29-летнего парня. Александр Шапчук почти три месяца не выходит на связь.

Молодой человек пропал по дороге из Черкесска в Ростов-на-Дону 19 октября. С тех пор от Александра нет вестей. Родные забили тревогу и написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ.

У парня среднее телосложение, короткие темно-русые волосы и карие глаза. Рост пропавшего составляет около 185 сантиметров.

Перед отъездом Александра видели в черной спортивной куртке, такого же цвета штанах и кроссовках. С собой он взял черный рюкзак.

Если вам известно что-либо о местонахождении Александра Шапчука, позвоните по номерам: 112 или 8-800-700-54-52.

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