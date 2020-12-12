По дороге из Черкесска в Ростов без вести пропал 29-летний парень

В Ростовской области разыскивают 29-летнего парня. Александр Шапчук почти три месяца не выходит на связь.Молодой человек пропал по дороге из Черкесска в Ростов-на-Дону 19 октября. С тех пор от Александра нет вестей. Родные забили тревогу и написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ.У парня среднее телосложение, короткие темно-русые волосы и карие глаза. Рост пропавшего составляет около 185 сантиметров.Перед отъездом Александра видели в черной спортивной куртке, такого же цвета штанах и кроссовках. С собой он взял черный рюкзак.Если вам известно что-либо о местонахождении Александра Шапчука, позвоните по номерам: 112 или 8-800-700-54-52.