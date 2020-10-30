В Ростове разыскивают без вести пропавшего 27-летнего парня

В Ростове-на-Дону без вести пропал 27-летний местный житель. Владимир Минко пропал 30 октября и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.Родственники обратились за помощью к волонтерам и написали заявление в полицию. Родные отметили, что пропавший может находиться в любом районе.На вид ему около 30 лет, рост - 185 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые, глаза серые. В день исчезновения на Владимире была черная куртка с капюшоном, спортивные штаны серо-черного цвета, а на ногах были темно-синие кроссовки с высокой шнуровкой.Если у вас есть информация о местонахождении Владимира Минко, просьба позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.