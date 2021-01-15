На Дону разыскивают без вести пропавшего мужчину

В Ростовской области без вести пропал 48-летний мужчина. Игорь Голубов три недели не выходит на связь с родными.Житель Куйбышевского района ушел из дома накануне Нового года, 30 декабря, и с тех пор так и не вернулся. Родственник не знают, где находится Игорь. Забив тревогу, они обратились за помощью к волонтерам и написали заявление в полицию. Известно, что он мог поехать в Липецк.У Игоря среднее телосложение, темно-русые волосы с сединой и серо-зеленые глаза. Рост пропавшего составляет около 165-170 сантиметров. Во что был одет мужчина, когда уходил из дома, неизвестно.Если вы знаете что-либо о местонахождении Игоря Голубова, позвоните по номерам:у 112 или 8-800-700-54-52.