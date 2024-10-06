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В Ростове-на-Дону пропал 20-летний боец СВО из Кемерово

В Ростове-на-Дону пропал 20-летний боец СВО из Кемерово
Родственники разыскивают пропавшего 20-летнего бойца СВО. Последний раз Станислав Попов выходил на связь с близкими больше четырех месяцев назад.

До службы молодой человек проживал в Кемерово. Весной 2024 года подписал контракт с Вооруженными силами РФ и отправился на СВО. В конце мая его привезли в Ростов-на-Дону на распределение.

С тех пор о судьбе Станислава ничего не известно.

Если вы знаете, где может находиться боец, сообщите в полицию или военкомат.
Фото: соцсети
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