В ходе СВО пропал боец из Ставрополя, служивший в Ростовской области

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На СВО без вести пропал 48-летний боец, который проходил службу в Ростовской области. О местонахождении Юрия Соловьева ничего не известно с 6 мая.Мужчину призвали на спецоперацию из Ставропольского края. Юрия отправили в донской регион, где закрепили за воинской частью 84839. Она дислоцируется в поселке Персиановском под Новочеркасском.Последний раз Юрий Соловьев выходил на связь с близкими более двух месяцев назад из Марьинки. С тех пор о его судьбе ничего не известно.Если вы знаете, где может находиться боец, сообщите в военкомат или полицию.