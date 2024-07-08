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В ходе СВО пропал боец из Ставрополя, служивший в Ростовской области

В ходе СВО пропал боец из Ставрополя, служивший в Ростовской области
На СВО без вести пропал 48-летний боец, который проходил службу в Ростовской области. О местонахождении Юрия Соловьева ничего не известно с 6 мая.

Мужчину призвали на спецоперацию из Ставропольского края. Юрия отправили в донской регион, где закрепили за воинской частью 84839. Она дислоцируется в поселке Персиановском под Новочеркасском.

Последний раз Юрий Соловьев выходил на связь с близкими более двух месяцев назад из Марьинки. С тех пор о его судьбе ничего не известно.

Если вы знаете, где может находиться боец, сообщите в военкомат или полицию.
Фото: соцсети
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