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В Ростове-на-Дону ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду

В Ростове-на-Дону ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду
В Ростове-на-Дону ожидается усиление ветра. Прогноз на 2 и 3 января разместили в УГОЧС донской столицы.

В период неблагоприятных погодных условий увеличивается вероятность возникновения аварийных ситуаций.

По данным синоптиков, в ближайшие двое суток прогнозируется штормовой ветер скоростью до 18 метров в секунду. В период неблагоприятных погодных условий увеличивается вероятность возникновения аварийных ситуаций: обрывы ЛЭП, падения слабоукрепленных конструкций, рекламных щитов, а также деревьев.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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