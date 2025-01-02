В Ростове-на-Дону ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду
В Ростове-на-Дону ожидается усиление ветра. Прогноз на 2 и 3 января разместили в УГОЧС донской столицы.
В период неблагоприятных погодных условий увеличивается вероятность возникновения аварийных ситуаций.
По данным синоптиков, в ближайшие двое суток прогнозируется штормовой ветер скоростью до 18 метров в секунду. В период неблагоприятных погодных условий увеличивается вероятность возникновения аварийных ситуаций: обрывы ЛЭП, падения слабоукрепленных конструкций, рекламных щитов, а также деревьев.