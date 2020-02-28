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Усиление ветра ожидается в Ростовской области

Усиление ветра ожидается в Ростовской области
Об усилении ветра предупредили жителей Донского региона. По информации Ростовского гидрометцентра, 3 марта непогода прогнозируется сразу в нескольких районах области.

Ветер ожидается юго-западный силой до 6-11 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 14 метров в секунду. В связи с этим возможны падения деревьев и слабозакреплённых конструкций, также ветер может повредить крыши зданий. Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, не паркуйте машины в опасных местах. В случае возникновения ЧП, звоните по номеру 112.

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