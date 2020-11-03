Усиление ветра ожидается в ближайшие сутки в Ростове

В Ростове-на-Дону в ближайшие сутки ожидается усиление ветра. Об ухудшении погодных условий рассказали в городском ГО и ЧС.По данным донских синоптиков, 6 октября в донской столице испортится погода. Ветер усилится до 15-18 метров в секунду. В связи с этим есть вероятность падения аварийных деревьев и слабозакрепленных конструкций, обрывы ЛЭП, увеличение числа ДТП и травматизма пешеходов.В связи с непогодой спасатели просят соблюдать спокойствие и быть предельно внимательными при нахождении на улице, если это необходимо. В ветреную погоду не стоит парковаться под незакрепленными конструкциями и лучше ограничить выход на улицу. В случае возникновения ЧС нужно звонить по телефону: 112.