В Ростовской области литр бензина за неделю подорожал на 20 копеек

Фото: DonDay.ru.

В Ростовской области снова выросла цена на топливо. По данным Ростовстата на 8 июля, средняя стоимость литра бензина достигла 57,36 рубля. Неделю назад, 1 июля, его можно было купить на 24 копейки дешевле — за 57,12.Бензин марки АИ-92 подорожал на 27 копеек, теперь он стоит 52,52 рубля. АИ-95 подскочил в цене на 25 копеек — до 58,66 рубля. Стоимость АИ-98 выросла на 15 копеек — до 67,40 рубля. А за литр дизеля на Дону теперь платят на 24 копейки больше — 61,87 рубля.Чтобы полностью заправить бак, одного литра не хватит. Для легковушки в среднем нужно 45 литров. Это значит, что водители потратят 2 581 рубль вместо 2 571 (на 10 больше). На внедорожник с объемом бака около 80 литров понадобится 4 589 рублей вместо 4 570 (на 19 дороже). Заправить грузовик 300 литрами топлива обойдется в 17 208 (на 72 рубля больше), а бак вместимостью 1 500 литров — в 86 040 рублей (на 360 рублей дороже).