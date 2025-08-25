На Дону заправить полный бак авто стало дороже более чем на 200 рублей

Фото: Дондей.

По данным Росстата на 18 августа, в Ростовской области цена на бензин составляет 63,7 рублей, литр бензина марки АИ-92 составляет 58,8 рублей, АИ-95 стал стоить 65,4 рубля, а самый дорогой АИ-98 превысил 83,4 рубля. Дизельное топливо составляет 67,12 рублей. Для сравнения, в августе 2024 года цена за литр АИ-92 составляла 53,5, за АИ-95 – 59,8, за АИ-98 – 69,8, а за литр дизельного топлива надо было отдать 62,8 рубля.Теперь, чтобы полностью заправить бак (примерно 45 литров) среднестатистический легковой авто бензинов АИ-95, в Ростове придется отдать 2943 руб. В 2024 году цена за полный бак составляла 2691 руб. Разница составляет 252 руб. Владельцам внедорожников с объемом бака в 80 литров за АИ-95 придется платить на 448 руб. больше, чем в 2024 году.Что касается грузовых автомобилей, объем бака в среднем составляет 300 литров, то цена за полный бак в среднем, составляет 20 тысяч рублей, что больше примерно на 2-3 тысячи, чем в прошлом году.