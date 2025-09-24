Новости
На Дону суд отказал компании из Нижнего Новгорода в жалобе на УФАС региона

В Арбитражном суде Ростовской области было рассмотрено дело, касающееся жалобы нижегородской компании в адрес регионального управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС). Информация об этом процессе отражена в судебных документах.

Предметом спора стал иск ООО «БМ-Интеграция» против антимонопольного ведомства, связанный с включением компании в список недобросовестных поставщиков. В марте текущего года ростовское УФАС внесло инженерную фирму в данный реестр из-за неисполнения условий государственного контракта.

Контракт между ГБУ РО «Детская городская больница № 1» и подрядчиком предусматривал капитальный ремонт консультативно-диагностического отделения № 1 на сумму около 3 миллионов рублей. Завершение всех работ было запланировано на конец февраля 2024 года. Однако, к указанному сроку работы не были выполнены, что привело к одностороннему расторжению контракта со стороны больницы.

Впоследствии заказчик направил жалобу в УФАС на строительную фирму из Нижнего Новгорода, по результатам рассмотрения которой подрядчик был внесен в реестр недобросовестных поставщиков.

ООО «БМ-Интеграция», не согласившись с данным решением, обратилось в Арбитражный суд. Однако, изучив обстоятельства дела, суд отклонил иск компании.

В результе ООО «БМ-Интеграция» временно лишено возможности участвовать в государственных и муниципальных тендерах в течение двух лет.
