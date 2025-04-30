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Из Ростова в Новочеркасск запустили новый автобусный маршрут

Из Ростова в Новочеркасск запустили новый автобусный маршрут

Компания «Донавтовокзал» сообщила о запуске модернизированного автобусного сообщения между Ростовом-на-Дону и Новочеркасском.

Данный маршрут начал свою работу 30 апреля. Новейшие автобусы 2024 года выпуска теперь курсируют между ключевыми точками: Главным автовокзалом Ростова-на-Дону, Пригородным автовокзалом, новочеркасским автовокзалом и Азовским рынком в Новочеркасске.

В компании акцентировали внимание на том, что транспортные средства максимально приспособлены для удобства пассажиров. Стоит отметить, что все автобусы оснащены специальными подъемниками.

Автобус по маршруту № 726 ежедневно отправляется из Новочеркасска четыре раза в день: в 6:40, 10:10, 14:10 и 17:40.
Фото: Дондей
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