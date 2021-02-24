В Ростове известный детский хирург скончался от COVID-19

В Ростове умер известный детский хирург и завкафедрой РостГМУ. Геннадий Чепурной ушел из жизни в возрасте 81 года. Об этом стало известно 26 февраля. Как сообщил Rostov.ru собственный источник, не исключено, что врач скончался от последствий коронавируса.Свою карьеру хирурга Геннадий начинал в больнице Дубовского района Ростовской области. В 1966 году его приняли ординатором торакального отделения клиники госпитальной хирургии. В 1969-м врач начал свою педагогическую деятельность. В 1980-м стал профессором, а через два года вступил в должность заведующего кафедрой детской хирургии и ортопедии РостГМУ.Геннадий Чепурной за свою карьеру стал соавтором пяти монографий, 40 патентов на изобретения и автором более 350 работ в научных журналах российских и международных конгрессов, съездов и конференций.В 2006 году хирург был удостоен звания «Заслуженный деятель науки РФ» за вклад в развитие отечественной детской хирургии и создание научной школы хирургов Юга России. А в 2016-м стал обладателем «Премии имени С. Д. Терновского».