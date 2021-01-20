В Ростове умер хирург-онколог, болевший коронавирусом

В Ростове скончался хирург-онколог, болевший коронавирусом. Игорь Гончаров ушел из жизни 22 января в возрасте 62 лет.- От нас ушёл наш коллега, замечательный хирург-онколог Гончаров Игорь Владимирович. Ковид забрал жизнь еще одного врача. - Написали в социальных сетях коллеги.Игорь Гончаров посвятил медицине почти 40 лет жизни. Он был врачом высшей категории и кандидатских наук. Доктор работал по трем направлениям: маммология, онкология и хирургия.