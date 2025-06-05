В Ростове мужчина во время кражи жестоко избил незнакомца

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Ростовчанин жестоко избил мужчину во время кражи в продуктовом магазине. Трагедия произошла в феврале 2025 года в Ростове-на-Дону.По данным следствия, злоумышленник попытался украсть бутылку водки из магазина, находящегося на Ольховском переулке, не оплатив ее. Это заметил супруг владелицы магазина, который попытался остановить воровство.В ответ на требование вернуть украденное, преступник пришел в ярость и нанес несколько ударов остановившему его мужчине. Пострадавший упал, ударившись головой об пол, что повлекло за собой тяжелую черепно-мозговую травму. Впоследствии он умер в больнице.Следственные органы Ростовской области возбудили уголовное дело против 31-летнего ростовчанина. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека, совершенном в отношении лица, исполнявшего свой гражданский долг.Прокуратура Ростовской области направила дело в суд для дальнейшего рассмотрения. Подсудимому грозит длительное тюремное заключение, вплоть до 15 лет лишения свободы.