В Ростове мужчина во время кражи жестоко избил незнакомца
Ростовчанин жестоко избил мужчину во время кражи в продуктовом магазине. Трагедия произошла в феврале 2025 года в Ростове-на-Дону.
По данным следствия, злоумышленник попытался украсть бутылку водки из магазина, находящегося на Ольховском переулке, не оплатив ее. Это заметил супруг владелицы магазина, который попытался остановить воровство.
В ответ на требование вернуть украденное, преступник пришел в ярость и нанес несколько ударов остановившему его мужчине. Пострадавший упал, ударившись головой об пол, что повлекло за собой тяжелую черепно-мозговую травму. Впоследствии он умер в больнице.
Следственные органы Ростовской области возбудили уголовное дело против 31-летнего ростовчанина. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека, совершенном в отношении лица, исполнявшего свой гражданский долг.
Прокуратура Ростовской области направила дело в суд для дальнейшего рассмотрения. Подсудимому грозит длительное тюремное заключение, вплоть до 15 лет лишения свободы.