В Ростовской области задержали мужчину, до смерти избившего собутыльницу



В Каменске-Шахтинском мужчина до смерти избил свою знакомую. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.



По версии следствия, поздно вечером 25 июня мужчина вместе со своей приятельницей находились в Заводском районе Каменска-Шахтинского. Вместе они распивали спиртные напитки. Когда алкоголя в бутылках стало меньше, между знакомыми вспыхнула ссора. В разгар конфликта злоумышленник стал избивать женщину. Он нанёс ей несколько ударов руками по телу и голове. От полученных травм несчастная скончалась на месте происшествия.



- Правоохранители задержали 47-летнего подозреваемого, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».



Следователи направили в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Все обстоятельства преступления устанавливаются.