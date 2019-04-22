Житель Ростова до смерти избил незнакомца



В Аксайском районе житель Ростова до смерти забил незнакомого человека. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.



По версии следствия, 33-летний ростовчанин вечером 21 апреля находился в станице Ольгинской. Между ним и 38-летним ранее незнакомым ему мужчиной возник конфликт. В пылу ссоры злоумышленник стал бить его кулаками по голове. Затем он убежал. Пострадавший получил травмы несовместимые с жизнью. К несчастью, он умер на месте происшествия.



Вскоре предполагаемого преступника удалось найти и задержать. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».



- По ходатайству следователя 24 апреля фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в СУ СКР по Ростовской области.



Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.