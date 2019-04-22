Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Житель Ростова до смерти избил незнакомца

Житель Ростова до смерти избил незнакомца
В Аксайском районе житель Ростова до смерти забил незнакомого человека. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, 33-летний ростовчанин вечером 21 апреля находился в станице Ольгинской. Между ним и 38-летним ранее незнакомым ему мужчиной возник конфликт. В пылу ссоры злоумышленник стал бить его кулаками по голове. Затем он убежал. Пострадавший получил травмы несовместимые с жизнью. К несчастью, он умер на месте происшествия.

Вскоре предполагаемого преступника удалось найти и задержать. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

- По ходатайству следователя 24 апреля фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в СУ СКР по Ростовской области.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.