В Ростове могут запретить езду на электросамокатах: история вопроса

Фото: Ростов ру.

Уже более пяти лет в Ростове активно пользуются СИМ - электросамокатами. Однако за годы дешевое и доступное средство передвижения превратилось в угрозу жизни. Количество ДТП с самокатами растет, а его потребители становятся все моложе. В городе встал вопрос о запрете езды на самокатах.В 2020 году в Ростове-на-Дону появились первые самокаты, которые можно было взять в аренду. Люди стали чаще их использовать, потому что это удобно и дешевле, чем такси. Например, поездка на такси могла стоить 600 рублей, а на самокате — в два раза меньше.К 2024-2025 годам в городе появилось много мест, где можно оставить самокат, и люди стали брать их ещё чаще, даже дети и подростки.По правилам арендовать самокат могут только люди старше 18 лет. Если кто-то младше 18 лет будет ездить на самокате или даст его другому несовершеннолетнему, то родителям придется заплатить штраф 100 тысяч рублей. Но некоторые подростки всё равно нарушали правила, сбивали людей на тротуарах и даже попадали под машины.В ноябре 2024 года на Театральной площади подросток выехал на дорогу, нарушив правила, и его сбила машина. В марте 2025 года другой парень на самокате сбил трёхлетнюю девочку, которая переходила дорогу с семьёй. Таких случаев стало много, и люди начали жаловаться, что им страшно ходить по тротуарам.Местные власти запретили ездить на самокатах в некоторых местах, ограничили скорость и ввели правила парковки. Например, на улице Большой Садовой запретили ездить по тротуарам на самокатах. Но люди всё равно нарушали эти правила.Некоторые жители предложили совсем запретить прокат самокатов. Они сказали, что в Благовещенске это уже сделали. Но власти считают, что полный запрет может привести к ещё большим проблемам, потому что тогда придётся контролировать тысячи частных самокатов.Поэтому власти предложили оставить самокаты, но ввести некоторые ограничения. Например, запретить ездить на них в парках и ограничить скорость на тротуарах до 7 километров в час, а на других улицах — до 10-15 километров в час.