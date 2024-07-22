В Ростове из-за непогоды взлетели цены на такси

Фото: Дондей

Ранним утром 22 июля в Ростове-на-Дону была непогода. Многие люди решили воспользоваться услугами такси, чтобы добраться до работы. Из-за большого спроса некоторые службы такси повысили цены на свои услуги в несколько раз.Стоимость поездки из любой точки Ростова-на-Дону в среднем увеличилась в три раза. Раньше поездка от Ворошиловского проспекта до Береговой стоила от 160 до 190 рублей, теперь — около 400.Поездка от центрального рынка до ЖК «Суворовский» в пасмурную погоду будет стоить около 1000 рублей, тогда как в солнечную — 400–500 рублей.Стоит отметить, что ожидать автомобиль придется долго от 10 до 15 минут. Поэтому дорогостоящая поездка может занять больше времени, чем вы ожидали.