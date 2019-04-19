Новым главой администрации Ростова может стать Александр Хуруджи



Пост главы администрации Ростова-на-Дону может занять Александр Хуруджи. Об этом сообщили в пресс-службе «Партии Роста» сразу после отставки Виталия Кушнарёва 23 апреля.



Хуруджи активно поддерживают предприниматели. Сторонники общественного деятеля уверены, что он хорошо справится с обязанностями сити-менеджера. Он даже уже расписал серьёзную программу экономического развития Ростовской области.



Напомним, на 35-м заседании гордумы 23 апреля Виталий Кушнарёв сообщил о том, что по собственному желанию уходит с должности главы администрации Ростова. Он занимал пост 2,5 года.



Период работы Кушнарёва остался в памяти жителей как годы провальной транспортной реформы, нескончаемого ремонта улицы Станиславского и непродуманной организации платных парковок.



Как только чиновник объявил о своём уходе, следом за ним в отставку поспешил замглавы Дмитрий Мамелко.



Как ранее писал Rostov.ru, на пост нового сити-менеджера могут претендовать Александр Скрябин, Виктор Гончаров и Владимир Ревенко. При этом все шансы стать мэром есть у Александра Хуруджи. Он занимался бизнесом в сферах строительства, торговли, электроэнергии и юриспруденции.



В 2015 году ему и Сергею Конопскому предъявили обвинение в хищении 470 миллионов рублей у МРСК Юга. По версии следователей, они нашли «белое место» в законодательстве и взяли с МРСК Юга плату по крайне завышенному тарифу. Тем не менее суд оправдал подозреваемых.