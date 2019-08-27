В Ростове Левенцовка и Темерник до выходных останутся без света



В Ростове жители Чкаловского, Темерницкого и Левенцовского останутся без электроэнергии до выходных. Свет отключат из-за ремонтных работ на электрооборудовании, сообщают в пресс-службе МКП «Ростгорсвет».



На некоторых улицах подачу электричества приостановят на неделю. Так, с 30 августа по 6 сентября без света будут улицы Гвоздичная, Розовая, Вербная, Лиловая, Маковая, Речная и Вавилова.



– Подачу электроэнергии будут приостанавливать в 8.30, но каждый день около 17.00 свет будет появляться, – говорится в сообщении.



В четверг, 29 августа, с 9.00 до 17.00 электроэнергии не будет в домах по улице Еременко, 90/27, 100/70, проспекту Маршала Жукова 25, 27/1 и улице Еляна, 68.



В пятницу, 30 августа, света с 9.00 до 17.00 не будет в ДНТ «Любушкино» и по улице Мачтовой. Также с 10.00 до 13.00 без электричества останутся дома по улице Лелюшенко,

19/5, 15, 15г, 15а, 15в, 15б, 17б.