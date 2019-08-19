В Ростове на Левенцовке в нескольких домах отключат свет

В Ростове в микрорайоне Левенцовском на нескольких улицах в конце месяца отключат электроэнергию. Об этом сообщили в МКП «Ростгорсвет».



Так, 22 августа с 8:30 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Еременко, 100/70, ул. Еляна, 68, пр. М. Жукова, 23, 23/1. На следующий день, также с 8:30 до 17:00, без электричества останутся жильцы дома № 21 по улице Солженицина и дома № 106 по Еременко.



26 августа электроэнергию отключат с 8:30 до 17:00 в домах №№ 25, 5/1 по проспекту Жукова и № № 96/1, 98 по Еременко.



27 августа на весь день, с 8:30 до 17:00 подача электроэнергии будет прекращена в доме № 21 по Солженицина и № 106 по Еременко.



28 августа света не будет с 8:30 до 17:00 на улице Еременко, в домах №№ 94, 96, 96/1, 98, 90/27, 92, 94 и в доме № 27/1 по проспекту М. Жукова.



29 августа с 8:30 до 17:00 обесточат дома № 90/27 на улице Еременко и №№ 25, 27/1 на проспекте Жукова.



30 августа с 8:30 до 17:00 света не будет в дачном товариществе «Любушкино» и на улице Мачтовой.



Как пояснили в «Ростгорсвете», отключение связано плановыми работами по техническому обслуживанию оборудования.