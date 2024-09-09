В Ростове ввели режим повышенной готовности коммунальных служб

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В Ростове ввели режим повышенной готовности экстренных и коммунальных служб. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение с 9 сентября с 18:00 до 11 сентября до 12:00. В донском регионе ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 23 метров в секунду.По этой причине в донской столице городские службы перевели в режим повышенной готовности.- Особое внимание необходимо уделить ливневкам, очистить их от наносного грунта, - написал Алексей Валентинович.Во время грозы жителям и гостям города не рекомендуют выходить на улицу и отправляться в длительные поездки.