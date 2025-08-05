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В Ростове из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировали 18 человек

В Ростове из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировали 18 человек
В Ростове из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировали 18 человек. Инцидент случился 2 августа на Темерницкой улице.

Днём на кухне квартиры на втором этаже произошло возгорание вытяжки. В это время хозяев не было дома. На место происшествия быстро прибыли пожарные. Из-за сильного задымления спасатели эвакуировали 18 человек из здания.

К счастью, никто не получил травм. Огонь повредил мебель и бытовую технику на площади пять квадратных метров.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, для тушения пожара было задействовано девять единиц техники и 30 человек личного состава.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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