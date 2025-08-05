Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростове из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировали 18 человек. Инцидент случился 2 августа на Темерницкой улице.Днём на кухне квартиры на втором этаже произошло возгорание вытяжки. В это время хозяев не было дома. На место происшествия быстро прибыли пожарные. Из-за сильного задымления спасатели эвакуировали 18 человек из здания.К счастью, никто не получил травм. Огонь повредил мебель и бытовую технику на площади пять квадратных метров.По информации ГУ МЧС по Ростовской области, для тушения пожара было задействовано девять единиц техники и 30 человек личного состава.