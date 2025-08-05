Житель Ростовской области получил десять лет за убийство брата сожительницы

Фото: Donday

За убийство брата своей сожительницы житель Ростовской области проведет десять лет в исправительной колонии строгого режима. Трагедия разыгралась в октябре 2024 года в населенном пункте Карповка, расположенном в Выгоничском районе.По данным следствия, в роковой день мужчина пришел в гости к родственникам своей подруги. Будучи сильно пьяным, он поссорился с братом своей возлюбленной. В порыве ярости преступник схватил нож и ударил им потерпевшего в грудь, повредив сердце и аорту. Рана оказалась несовместимой с жизнью, и пострадавший скончался на месте происшествия.В отношении жителя Ростовской области было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Суд признал его виновным и назначил наказание в виде десяти лет заключения в колонии строгого режима.Вдова погибшего испытала тяжелейшие моральные страдания в связи с безвременной кончиной мужа. Прокуратура, действуя в интересах потерпевшей, обратилась в суд с иском о взыскании с виновного денежной компенсации за причиненный моральный ущерб.Рассмотрев представленные материалы, суд удовлетворил исковые требования и обязал осужденного выплатить вдове убитого компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей.