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Житель Ростовской области получил десять лет за убийство брата сожительницы

Житель Ростовской области получил десять лет за убийство брата сожительницы

За убийство брата своей сожительницы житель Ростовской области проведет десять лет в исправительной колонии строгого режима. Трагедия разыгралась в октябре 2024 года в населенном пункте Карповка, расположенном в Выгоничском районе.

По данным следствия, в роковой день мужчина пришел в гости к родственникам своей подруги. Будучи сильно пьяным, он поссорился с братом своей возлюбленной. В порыве ярости преступник схватил нож и ударил им потерпевшего в грудь, повредив сердце и аорту. Рана оказалась несовместимой с жизнью, и пострадавший скончался на месте происшествия.

В отношении жителя Ростовской области было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Суд признал его виновным и назначил наказание в виде десяти лет заключения в колонии строгого режима.

Вдова погибшего испытала тяжелейшие моральные страдания в связи с безвременной кончиной мужа. Прокуратура, действуя в интересах потерпевшей, обратилась в суд с иском о взыскании с виновного денежной компенсации за причиненный моральный ущерб.

Рассмотрев представленные материалы, суд удовлетворил исковые требования и обязал осужденного выплатить вдове убитого компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей.
Фото: Donday
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