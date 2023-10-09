В Волгодонске при пожаре в многоквартирном доме эвакуировали 13 человек

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В Волгодонске произошел пожар в многоквартирном доме. Происшествие случилось 9 октября на улице Маршала Кошевого, 4.Предварительно пламя вспыхнуло около 12:20 на 11-м этаже многоэтажки. На площади 5 квадратных метров загорелся балкон. Очевидцы сразу же вызвали на место сотрудников МЧС. Для тушения огня привлекли 15 спасателей на пяти спецмашинах.- Примерно за 20 минут балкон удалось потушить. В ЧП никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Причину пожара устанавливают. Не исключено, что причиной пожара стало замыкание электропроводки.