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На Дону родственники ищут 75-летнюю пенсионерку, страдающую деменцией

На Дону родственники ищут 75-летнюю пенсионерку, страдающую деменцией
В городе Донецке Ростовской области родные разыскивают пожилую женщину, страдающую деменцией. 75-летняя Галина Олейник пропала без вести 2 августа.

В тот день она ушла из дома и с тех пор не выходила на связь. Семья сразу же начала поиски. Они обратились в полицию и к волонтёрам, чтобы привлечь внимание к ситуации.

Рост Галины составляет 164 сантиметра, у неё нормальное телосложение. Волосы русого оттенка, глаза голубые.

В день исчезновения на пожилой женщине была одежда тёмного синего цвета: халат, соломенная шляпа и резиновые шлёпанцы.

Если вы видели Галину или знаете, где она может находиться, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: соцсети
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