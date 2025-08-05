В Ростовской области из-за пожара на подстанции задерживаются несколько поездов

Фото: ОАО РЖД

В Ростовской области нарушение работы электроподстанции повлекло за собой отклонения от графика движения поездов. В ночь на 5 августа, из-за массированной атаки беспилотников, близ хутора Верхнеталовка, на территории станции Старая Станица, произошло воспламенение трансформатора.Как заявил глава области, Юрий Слюсарь, пожар, распространившийся на 500 квадратных метров, был быстро потушен.Тем не менее, данная нештатная ситуация привела к нарушению расписания поездов. Южная транспортная прокуратура проинформировала о том, что вследствие возгорания технического объекта на станции Старая Станица Северо-Кавказской железной дороги наблюдаются задержки в движении пассажирских поездов.Также было подчеркнуто, что сотрудники транспортной прокуратуры следят за соблюдением прав пассажиров и готовы оперативно пресекать любые нарушения.Согласно информации с онлайн-табло РЖД, утренний поезд по маршруту "Москва-Казанская – Адлер" прибыл с опозданием на 32 минуты. К тому же, поезд из Москвы в Симферополь прибыл на станцию "Ростов-Главный" с задержкой на 27 минут.Представители центра помощи мобильности ОАО «РЖД» заявили, что рейсы, запланированные со станции «Старая Станица» на 5 августа, в настоящее время должны выполняться по графику. Информация о вероятных задержках уточняется.