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В Ростове 37 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке

В Ростове 37 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке
В Ростове-на-Дону 37 человек эвакуировали из многоэтажного дома. Происшествие случилось утром 6 августа на проспекте Стачки, 232.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, пожар случился в квартире на 8-м этаже. Из дома эвакуировали 37 человек и приступили к тушению. Огнем было охвачено 10 квадратных метров.

- К счастью, никто не пострадал, - прокомментировали в ведомстве. - В ликвидации участвовали 35 пожарных и девять единиц техники.

Что стало причиной пожара, пока не известно.

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