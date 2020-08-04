В Ростове 37 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке

В Ростове-на-Дону 37 человек эвакуировали из многоэтажного дома. Происшествие случилось утром 6 августа на проспекте Стачки, 232.По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, пожар случился в квартире на 8-м этаже. Из дома эвакуировали 37 человек и приступили к тушению. Огнем было охвачено 10 квадратных метров.- К счастью, никто не пострадал, - прокомментировали в ведомстве. - В ликвидации участвовали 35 пожарных и девять единиц техники.Что стало причиной пожара, пока не известно.