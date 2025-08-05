На Дону водитель иномарки врезался в стоящий перед ним автомобиль

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором травмы получили пассажиры легкового автомобиля иностранного производства. Инцидент случился утром 4 августа на трассе, соединяющей Котельниково и Песчанокопское, в Зимовниковском районе.По предварительной информации, тридцатисемилетний водитель автомобиля марки «Фиат» не обеспечил соблюдение необходимой дистанции между своим транспортным средством и впереди идущим авто. В результате он допустил столкновение на высокой скорости с автомобилем «Хендай Солярис», который остановился впереди.Согласно информации, предоставленной в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ростовской области, в результате аварии пострадали пассажиры автомобиля «Солярис» в возрасте 34 и 39 лет. Обстоятельства происшествия уточняются.