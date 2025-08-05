В Ростове назначен новый директор департамента архитектуры и градостроительства

Фото: соцсети Александр Скрябин

В Ростове-на-Дону произошли изменения в руководстве департамента архитектуры и градостроительства. Об этом стало известно из сообщения главы города Александра Скрябина.С 5 августа в должности директора департамента начнёт работать Александр Шелаков. Ранее этот пост занимал Глеб Мельников, который был назначен заместителем министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.В связи с этим назначением временно исполняющей обязанности была назначена Екатерина Куркина.Александр Шелаков в администрации города трудился с 2014 года. Вначале проработал в отделе судебно-правовой работы правового управления. С января 2015 года по июль 2025 года - в Департамент координации строительства и перспективного развития.