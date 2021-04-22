В Ростове иномарка столкнулась с «Ладой»: пострадали двое

В Октябрьском районе Ростова иномарка врезалась в «Ладу». Авария произошла 23 апреля около 22:00 на улице Вавилова.Как стало известно, за рулем автомобиля «Хендай Солярис» находился 30-летний мужчина. В районе дома № 62 что-то пошло не так, и он не справился с управлением. Машину вынесло на встречную полосу, и иномарка столкнулась с «Ладой Ларгус».По информации УГИБДД Ростовской области, в результате ДТП пострадали водитель иномарки и пассажир отечественного авто.